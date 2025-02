1/2 Kate avait 17 ans, mais elle semblait en avoir 9. Photo: District Court of Western Australia

Natascha Ruggli

Sa peau était floconneuse, ses cheveux cassants et elle était sur le point de faire un arrêt cardiaque. C'est ainsi que Kate, 17 ans à l'époque, est arrivée en 2021 dans un hôpital australien, choquant tous les médecins qui y travaillaient. Mesurant 1m47 et pesant 27 kilos, «elle avait le corps d'une enfant de neuf ans», écrit la chaîne de télévision CNN. Elle souffrait de malnutrition extrême.

Ses parents ont été condamnés pour négligence envers un enfant. Mais visiblement sous emprise, la jeune femme, âgée aujourd'hui de 20 ans, a adressé une lettre au juge chargé de l'affaire qui peut surprendre: «J'aime mes parents. Ce sont les personnes les plus importantes dans ma vie. S'ils doivent aller en prison, je ne pourrai probablement pas le supporter.» Mais sa lettre ne changera rien: son père devra passer six ans et demi derrière les barreaux et sa mère cinq ans.

Traitée comme une petite fille

Ce n'est pas uniquement son corps qui la faisait ressembler à une enfant, mais la façon dont elle était traitée aussi. La jeune fille a été privée d'une puberté normale, ses parents refusant de la voir grandir.

Kate a grandi complètement isolée. Alors que d'autres enfants commençaient à aller à leurs premières fêtes, elle était éduquée à la maison et suivait exclusivement des cours de ballet et de piano. Bien qu'adolescente, elle jouait avec des poupées Barbie au lieu de discuter avec ses amis. Ses parents l'aidaient même à se moucher, et l'accompagnaient toujours pour faire sa toilette.

Des troubles alimentaires sévères

Kate a développé un trouble alimentaire. Selon CNN, son père affirmait qu'il y avait toujours eu assez de nourriture, mais qu'elle était incroyablement difficile. Malgré l'insistance de son professeur de ballet, les parents ont refusé d'aller voir un nutritionniste. Même lorsque la fillette était à l'hôpital, ils étaient sceptiques face aux médecins et aux traitements proposés.

Les parents n'ont jamais voulu admettre l'anorexie de leur fille. Même à l'hôpital, ils lui disaient que si elle suivait les conseils du médecin, elle deviendrait grosse, selon «The West Australian».

Pour dissimuler son apparence enfantine, les parents ont falsifié son certificat de naissance et l'ont rajeunie de deux ans. Les parents ont plaidé innocents de tous les chefs d'accusation, mais ont tout de même été condamnés. Seul le père a reconnu la falsification de l'acte de naissance.