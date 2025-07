Un adolescent de 16 ans a attaqué une école dans le sud du Brésil, tuant un enfant de neuf ans et blessant deux autres personnes. L'incident s'est produit à Estaçao, où le suspect a été arrêté par la police qui enquête sur le mobile du crime.

Un adolescent tue un enfant et blesse deux personnes dans une école brésilienne

Un adolescent tue un enfant et blesse deux personnes dans une école brésilienne

Un adolescent de 16 ans a tué un enfant et blessé deux autres personnes lors d'une attaque dans une école du sud du Brésil. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 16 ans a tué un enfant et blessé deux autres personnes lors d'une attaque dans une école du sud du Brésil, ont annoncé mardi les autorités. «Les victimes de l'attaque sont deux enfants, une de huit et un autre de neuf ans» qui «n'a pas survécu à ses blessures» malgré l'intervention des secours, a expliqué dans une note la police civile de l'Etat du Rio Grande do Sul.

Une professeure de 34 ans a également été blessée alors qu'elle «tentait d'intervenir». Celle-ci, ainsi que la petite fille, sont dans un état stable, selon la police. Le responsable présumé de cette attaque perpétrée dans une école d'Estaçao a été arrêté par la police, qui enquête sur le mobile du crime.

Auteur sous «traitement psychologique»

Les forces de l'ordre n'ont pas révélé quelle arme avait été utilisée. Mais le maire de la ville, Geverson Zimmermann, a déclaré à la radio Uirapuru que les victimes avaient reçu des «coups de couteau». Il a ajouté que le suspect était connu des professeurs et avait été placé sous «traitement psychologique».

Le ministre de l'Education, Camilo Santana, a fait part sur X de la solidarité du gouvernement, qui va ouvrir sur place une cellule d'aide psychologique spécialisée dans la «violence extrême». Le gouverneur de la région, Eduardo Leite, a lui évoqué une «tragédie».

Malgré une sécurité renforcée

Selon le maire d'Estaçao, la sécurité avait pourtant été renforcée dans les écoles ces derniers temps, après des faits similaires dans d'autres établissements. Une augmentation de ces attaques s'est fait ressentir depuis quelques années.

En avril 2023, quatre enfants âgés de 4 à 7 ans avaient été tués dans une garderie de l'Etat de Santa Catarina (sud) par un homme armé d'une hache. Deux mois plus tard, deux adolescents de 16 et 17 ans mouraient sous les balles d'un autre jeune contre son ancienne école, dans l'Etat de Parana (sud).

La pire attaque contre un établissement éducatif au Brésil remonte à 2011: un homme avait ouvert le feu dans son ancienne école de la banlieue de Rio de Janeiro, tuant 12 enfants avant de se suicider.