Malgré les avertissements Des parents traînent leur bébé jusqu'au sommet de la montagne

Un couple a mis son bébé en danger en escaladant le Rysy, le plus haut sommet de Pologne. Malgré les avertissements, ils ont poursuivi leur ascension périlleuse. Lorsqu'ils ont eu besoin d'aide, les parents ont d'abord refusé toute assistance.

Publié: il y a 26 minutes