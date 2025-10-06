Des milliers de soldats américains font la fête à Majorque

Majorque connaît une affluence inhabituelle: 4500 soldats américains du porte-avions Gerald R. Ford font la fête au Ballermann et découvrent l'île en bus. Cela ne passe pas auprès de nombreux habitants.

1/7 Le porte-avions Gerald R. Ford mouille jusqu'à mardi au large de Majorque. Photo: AFP

Patrik Berger et Nicola Imfeld

Il pourrait s'agir du plus grand groupe de voyageurs ayant jamais passé des vacances à Majorque! Après des semaines passées à bord du porte-avions Gerald R. Ford, 4500 soldats américains ont fait leur sortie sur l'île – et ce en plein milieu des vacances d'automne, alors que Majorque est déjà très animée. Samedi, six grands bateaux de croisière ont accosté à Palma, 15'000 touristes ont débarqué en même temps que les Américains.

Pendant cinq jours, le colosse d'acier de 333 mètres de long, à propulsion nucléaire et pouvant accueillir 90 avions, a jeté l'ancre devant Majorque. Les restaurateurs se frottent les mains, car les Américains ont soif, faim et ont vraiment envie de faire la fête. Selon les estimations, les soldats devraient dépenser au total dix millions d'euros sur l'île – et ils sont connus pour laisser de gros pourboires.

Les Américains font la fête avec les Allemands

Vendredi, les premiers soldats américains ont posé le pied sur l'île. Ils logent dans des hôtels bon marché sur place, s'amusent dans les restaurants et les bars, comme le montrent les photos publiées dans la presse locale. Un tour au Ballermann fait partie du programme obligatoire. Les soldats se mêlent aux fêtards, principalement allemands, et hurlent dans le méga parc sur le tube «Das geht ab» du groupe Atzen. Beaucoup d'entre eux ne sont encore jamais venus en Europe. Et ils sont jeunes: «Les soldats ont l'air d'avoir 15 ans!», s'étonne un client allemand dans le «Mallorca Zeitung».

Le samedi et le dimanche, ils explorent l'île en bus et font du shopping après de longues semaines passées à bord du porte-avions. D'autres se contentent d'étendre leur serviette de bain sur la plage, comme s'ils étaient de simples touristes à Majorque. Ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes et se gardent bien de publier des photos de fête sur les réseaux sociaux.

«Il faut bien qu'ils aillent chercher de la bière quelque part»

Sur les réseaux sociaux comme TikTok, on trouve d'innombrables vidéos de personnes qui se demandent ce que fait le navire de guerre américain au large de Majorque. «Que se passe-t-il ici en ce moment? Pourquoi ce navire est-il soudain là?», a écrit ce week-end un utilisateur inquiet.

«Que font-ils ici?», se demande également une touriste allemande. «Je pense qu'il n'est pas nécessaire de naviguer à l'autre bout du monde pour cela. Ils ont aussi de belles plages où ils peuvent se reposer», dit-elle au portail en ligne allemand «Der Westen».

D'autres prennent le débarquement un peu plus à la légère. «Eh bien, ils doivent bien aller chercher de l'eau et de la bière quelque part», dit un Allemand en riant. «Ils doivent bien remplir leurs réserves d'une manière ou d'une autre, et à la fin de la journée, ils sont aussi un peu là pour nous protéger. C'est pourquoi je ne trouve pas cela si grave.»

Mais de nombreux habitants ne trouvent pas la visite des Américains amusante du tout – même si elle promet de bonnes recettes à l'hôtellerie et à la restauration. Ils protestent contre la visite du porte-avions. Et accueillent les 4500 soldats avec des manifestations. «Non à l'OTAN. Les navires de guerre hors de notre pays», peut-on lire sur leurs pancartes.