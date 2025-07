L'administration Trump priée de justifier ses coupes à Harvard

Le duel entre Donald Trump et Harvard s'est déplacé lundi dans l'arène judiciaire où une juge a demandé à l'administration américaine de justifier le gel de plus de 2,6 milliards de dollars en subventions de recherche à la prestigieuse université.

Lundi, les avocats des deux camps ont présenté leurs arguments devant la juge Burroughs, qui a pressé le gouvernement de questions sur sa décision de geler ces subventions à Harvard, selon des médias américains. Sans attendre la décision, le président américain a fustigé la juge.

Trump se plaint du choix de la juge

L'affaire Harvard vient d'être présentée devant une juge «nommée par Obama», s'est plaint Donald Trump sur son réseau Truth Social. «C'est un désastre total, et je le dis avant même d'avoir entendu sa décision», a-t-il écrit, en accusant l'université «d'être antisémite, antichrétienne et anti-Amérique».

En parallèle, des associations de professeurs d'université américaines, notamment de Harvard, ont demandé lundi à un autre juge du Massachusetts de reconnaître que le gouvernement américain a mis en place une «politique d'expulsions basées sur l'idéologie» contraire au premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression.

Pour ces associations, les arrestations d'étudiants étrangers en vue de leur expulsion, comme celle de l'activiste propalestinien de l'université Columbia, Mahmoud Khalil, ou de l'étudiante turque Rumeysa Ozturk, ont pour but de museler les voix contre la guerre israélienne à Gaza et la défense des Palestiniens, et affaiblissent le débat public.

Des documents internes demandés

Le gouvernement américain a eu recours au début du mois à une injonction pour tenter d'obtenir des «documents» internes de l'université Harvard sur les étudiants internationaux soupçonnés d'avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes sur le campus.

Interrogée par l'AFP, la direction de Harvard a qualifié «d'injustifiée» la demande du gouvernement Trump et dénoncé une campagne de «représailles» contre une université qui «défend» à la fois ses étudiants et ses principes fondamentaux.

Source: ATS