Le centre du Japon a été frappé par un séisme de puissance modérée

Au vu de sa situation géographique, le Japon connaît plusieurs séismes chaque année. La plupart ne font pas beaucoup de dégâts. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un tremblement de terre de magnitude 6,4 s'est produit mardi soir au large du centre du Japon, touchant une région toujours marquée par le séisme meurtrier du Nouvel An. Aucun dégât ni blessé n'a été signalé dans l'immédiat et aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Le séisme, d'une profondeur de 10 kilomètres, s'est produit au large de la péninsule de Noto vers 22h47, selon l'Agence météorologique japonaise. «Ce tremblement de terre pourrait provoquer de légères variations du niveau de la mer le long des côtes japonaises, mais aucun dégât n'est attendu», a indiqué le gouvernement japonais sur le réseau social X.

Aucune anomalie n'a été détectée dans la centrale nucléaire locale, ont déclaré les autorités de régulation nucléaire à la chaîne publique NHK. Un journaliste de la NHK en poste dans la région d'Ishikawa a décrit avoir ressenti une «poussée» verticale au moment du séisme, précisant que les feux de signalisation à proximité n'ont pas bougé.

Un pays habitué aux séismes

Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques majeures le long de la «Ceinture de feu» dans le Pacifique, le Japon est l'un des pays les plus sismiques au monde.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, enregistre quelque 1500 secousses par an et compte environ 18% des séismes mondiaux. La majorité d'entre eux sont de faible intensité, bien que les dégâts varient selon leur localisation et leur profondeur.

Le séisme du 1er janvier et ses répliques ont provoqué l'effondrement de bâtiments, déclenché des incendies et perturbé les infrastructures du pays alors que les familles célébraient le nouvel An.