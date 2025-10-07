Des ouvriers étaient présents.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
L'effondrement partiel d'un immeuble mardi dans le centre de Madrid a fait «environ» dix blessés, quatre autres individus étant toujours portés disparus, a annoncé le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.
«Quatre ouvriers travaillant sur le chantier (...) sont actuellement portés disparus», a-t-il indiqué lors d'une allocution à la presse sur les lieux de l'accident. «Il y a plusieurs blessés, environ dix selon les dernières informations, la plupart légers, mais l'un d'entre eux plus grave, avec des fractures», a-t-il ajouté.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable