Les équipes de secours s'activent après l'effondrement d'un immeuble
0:43
Drame à Madrid:Les équipes de secours s'activent après l'effondrement d'un immeuble

Secours sur place
L'effondrement d'un immeuble à Madrid fait au moins dix blessés et quatre disparus

Un effondrement partiel d'un immeuble en rénovation à Madrid a fait «environ» dix blessés légers et quatre disparus mardi. Les secours municipaux sont intervenus sur place.
Des ouvriers étaient présents.
Photo: AFP
L'effondrement partiel d'un immeuble mardi dans le centre de Madrid a fait «environ» dix blessés, quatre autres individus étant toujours portés disparus, a annoncé le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

«Quatre ouvriers travaillant sur le chantier (...) sont actuellement portés disparus», a-t-il indiqué lors d'une allocution à la presse sur les lieux de l'accident. «Il y a plusieurs blessés, environ dix selon les dernières informations, la plupart légers, mais l'un d'entre eux plus grave, avec des fractures», a-t-il ajouté.

