Publié: il y a 49 minutes

Emmanuel Macron a reconnu officiellement que la France avait mené une guerre au Cameroun avant et après l’indépendance de 1960. Il s’appuie sur un rapport d’historiens qui souligne la responsabilité des autorités coloniales et de l’armée française.

Macron reconnaît que la France a mené une «guerre» au Cameroun pendant la décolonisation

Macron valide les conclusions d’un rapport d’historiens confirmant qu’une guerre a bien eu lieu au Cameroun. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené «une guerre» au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des «violences répressives», dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi.

Macron endosse ainsi les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a «clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple», ajoutant que «la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes».