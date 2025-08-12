DE
FR

Des «violences répressives»
Macron reconnaît que la France a mené une «guerre» au Cameroun pendant la décolonisation

Emmanuel Macron a reconnu officiellement que la France avait mené une guerre au Cameroun avant et après l’indépendance de 1960. Il s’appuie sur un rapport d’historiens qui souligne la responsabilité des autorités coloniales et de l’armée française.
Publié: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Macron valide les conclusions d’un rapport d’historiens confirmant qu’une guerre a bien eu lieu au Cameroun. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené «une guerre» au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des «violences répressives», dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi.

Macron endosse ainsi les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a «clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple», ajoutant que «la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la