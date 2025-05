L'appel Zelensky-Trump s'est «très bien» passé, selon Kiev

L'appel téléphonique jeudi entre les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky s'est «très bien» passé, a affirmé un haut responsable de la présidence ukrainienne à l'AFP.

L'appel Zelensky-Trump s'est «très bien» passé, selon Kiev. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Selon ce responsable, la conversation, en anglais, a duré une vingtaine de minutes et avait comme sujets principaux «la diplomatie et le cessez-le-feu» que Washington et Kiev essayent d'instaurer sur le front face à l'armée russe. Les deux dirigeants, selon cette source, ont également évoqué l'accord sur les minéraux ratifié jeudi par le Parlement ukrainien.

