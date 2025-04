Les USA approuvent une vente de missiles à la Pologne pour 1,33 milliard de dollars

Washington a approuvé mardi la vente de 400 missiles air-air de moyenne portée pour 1,33 milliard de dollars à la Pologne, un membre de l'Otan frontalier de l'Ukraine.

«Ce projet de vente améliorera la capacité de la Pologne à faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant une défense air-air pour protéger les forces polonaises et alliées en transition ou au combat, et améliorera de manière significative la contribution polonaise aux besoins de l'Otan», a déclaré l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) dans un communiqué.

La vente «soutiendra les objectifs de politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'Otan qui est une force pour la stabilité politique et économique en Europe», a ajouté l'agence. Après le feu vert du département d'Etat, le Congrès américain doit encore approuver la transaction.

Source: AFP