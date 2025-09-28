L'Ukraine fait face à un déluge de drones et de missiles

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque «massive» sur l'Ukraine, selon Kiev, qui a dénombré des centaines de drones et missiles qui ont fait au moins dix blessés dans la capitale et la ville de Zaporijjia.

«La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles», a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a pour sa part fait état de six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque «massive». La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

La Pologne en alerte

Kiev accuse Moscou d'avoir coupé dans cette région la centrale nucléaire d'Energodar, la plus grande d'Europe, et de chercher à la relier au réseau russe malgré les risques de sécurité. L'infrastructure a été conquise en mars 2022 par les troupes russes. De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.

A l'ouest de l'Ukraine, la Pologne voisine a annoncé mobiliser son aviation de façon «préventive» après les incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines.

Source: AFP