L'Ukraine détruit un centre de commandement russe dans le Donbass

Poutine est en «mauvaise posture» à cause de l'Ukraine, selon Biden

Le président russe Vladimir Poutine est en «mauvaise posture», a estimé vendredi son homologue américain Joe Biden après avoir annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Les sanctions visent le secteur énergétique russe. «Il est vraiment important de ne lui laisser aucun répit», a déclaré le démocrate américain. Les nouvelles mesures coordonnées entre les gouvernements américain et britannique visent le secteur énergétique russe, afin de saper «la plus grande source de financement du Kremlin» au service de l'effort de guerre en Ukraine.

A quelques jours de l'investiture du président américain élu Donald Trump, le département américain du trésor a détaillé une série de sanctions visant entre autres deux des principales sociétés russes du secteur, Gazprom Neft et Sourgoutneftegaz. Selon Londres, ces deux entreprises «produisent à elles seules plus d'un million de barils de pétrole par jour, soit une valeur d'environ 23 milliards de dollars par an aux prix actuels».

Photo: KEYSTONE/AP/Ben Curtis

Source: AFP