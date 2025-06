Le Kremlin ne s'attend à aucune «avancée» rapide dans le règlement du conflit

Le Kremlin a dit mardi ne s'attendre à aucune «avancée» rapide dans le règlement «extrêmement complexe» du conflit en Ukraine, au lendemain de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens en Turquie qui n'ont pas abouti à un cessez-le-feu, les deux parties campant sur leurs positions.

«Il serait erroné d'attendre des décisions et des avancées immédiates», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien. «La question du règlement est extrêmement complexe et comporte de nombreuses nuances», a-t-il ajouté, rappelant que Moscou souhaitait avant tout «éliminer les causes profondes du conflit» pour parvenir à la paix avec Kiev.

Source: AFP