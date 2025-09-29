DE
FR

Qu'en est-il pour Swiss?
Le groupe Lufthansa va supprimer 4000 emplois

La maison mère de Swiss, Lufthansa, supprimera au total quelque 4000 emplois administratifs d'ici à 2030. Une grande partie des suppressions concerne des postes en Allemagne, a indiqué le groupe lundi. La manière dont cela concerne Swiss n'est pas encore claire.
Publié: 08:02 heures
|
Dernière mise à jour: 08:05 heures
Le groupe Lufthansa présente un plan d'économies drastique en supprimant 4000 postes.
Photo: imago images/CHROMORANGE

Le groupe Lufthansa présente un plan d'économies drastique lors de sa journée sur le marché des capitaux à Munich. Le géant allemand de l'aviation veut augmenter massivement sa rentabilité et pour ce faire, rationaliser les processus, mieux utiliser les synergies et moderniser la flotte, selon un communiqué.

D'ici 2030, plus de 230 nouveaux avions devraient être intégrés au groupe, dont 100 avions long-courriers. Avec une marge EBIT de 8 à 10% et un free cash-flow annuel de plus de 2,5 milliards d'euros, Lufthansa veut passer dans une nouvelle ligue. Mais la restructuration va faire mal: 4000 postes, surtout dans les domaines administratifs, seront supprimés d'ici à 2030.

Le groupe mise résolument sur une imbrication plus étroite de ses hubs aériens: Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines et ITA Airways. La productivité et les bénéfices doivent augmenter grâce à une gestion centralisée du réseau et à des processus de décision plus rapides. Swiss en est un élément central et son intégration dans la stratégie du groupe sera encore plus étroite.

Développement suit...

