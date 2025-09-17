L'UE propose de taxer une partie des biens importés d'Israël et de sanctionner deux ministres
La Commission européenne a proposé mercredi de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza», a-t-elle déclaré devant la presse.
Source: AFP
Israël affirme avoir «frappé plus de 150 cibles» depuis mardi
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gaza-ville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas.
«Au cours des deux derniers jours, l'[armée de l'Air] et les forces de l'artillerie ont frappé plus de 150 cibles terroristes à travers la ville de Gaza en soutien aux troupes manoeuvrant dans la zone», indique un communiqué militaire.
De son côté, la Défense civile de Gaza, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi la mort de 12 personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi.
Source: AFP
Israël dit ouvrir une route pour permettre aux civils de fuir Gaza-ville
L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une «nouvelle route de passage temporaire» pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure.
«La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza"» a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. «A ce stade, l'itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h (11h, heure suisse) jusqu'au 19 septembre 2025 à 12h00», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était «justifiée»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était «justifiée».
«Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Par conséquent, notre action était entièrement justifiée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu rencontrera Trump après son prochain discours aux Nations unies
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump après sa prochaine intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies.
«Trump m'a invité à la Maison Blanche. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU», a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Israël dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mardi un missile lancé depuis le Yémen après que des sirènes ont retenti à Jérusalem, quelques heures après des frappes israéliennes sur le port yéménite de Hodeida, tenu par les rebelles houthis.
«A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du «carnage»
Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville, exigé la fin du «carnage», pointant des «preuves grandissantes» d'un «génocide».
«Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable», a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. «C'est absolument clair que ce carnage doit cesser», a-t-il ajouté.
Londres juge l'offensive israélienne sur Gaza «totalement irresponsable et épouvantable»
La nouvelle offensive israélienne sur la ville de Gaza est «totalement irresponsable et épouvantable», a dénoncé mardi la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper.
«Cela ne fera qu'entraîner plus de bains de sang, tuer davantage de civils innocents et mettre en danger les otages» israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza, a écrit la cheffe de la diplomatie britannique sur X, appelant à un cessez-le-feu «immédiat».
Les troupes israéliennes avancent «vers le centre» de la ville de Gaza
L'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi une offensive terrestre sur la ville de Gaza, les troupes progressant mardi vers le centre de la plus grande ville du territoire palestinien, a déclaré un responsable militaire à des journalistes.
«Nous avançons vers le centre» de la ville de Gaza, a-t-il dit. Interrogé par les journalistes sur la position des soldats israéliens dans la ville palestinienne et la possibilité d'une progression des troupes vers le coeur du centre-ville, il a répondu: «oui.»
«La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza (...) les forces du commandement sud de l'armée israélienne ont étendu les activités terrestres dans le principal bastion du Hamas à Gaza, qui est la ville de Gaza», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Luxembourg va reconnaître l'Etat de Palestine
Le Luxembourg entend se rallier la semaine prochaine lors d'une réunion à New York aux pays qui reconnaissent l'Etat de Palestine. A son arrivée mardi à une réunion de l'UE à Bruxelles, le chef de la diplomatie Xavier Bettel a confirmé les propos tenus la veille par le Premier ministre Luc Frieden à l'issue d'un échange à huis clos avec les députés de la commission des Affaire étrangères au Grand-duché.
Les deux dirigeants ont renvoyé dos à dos le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le mouvement islamiste palestinien Hamas, accusés de s'opposer à la solution à deux Etats, sur fond de conflit dramatique à Gaza où sévit la famine. Mais malgré cette opposition, «nous sommes convaincus qu'une solution à deux États peut apporter une paix durable à la région», a déclaré Luc Frieden.
«Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais un mouvement démontre que cette solution "est toujours d'actualité», a estimé le dirigeant chrétien-social. «C'est pourquoi le gouvernement luxembourgeois entend se rallier à ceux qui reconnaissent l'État de Palestine lors de la conférence sur les deux États qui se tiendra la semaine prochaine», a-t-il ajouté.
A la suite de la France et de l'Arabie saoudite, à l'origine d'un texte en ce sens, plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le processus est vu comme un moyen de pression supplémentaire sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée après les attaques d'octobre 2023.
Source: AFP
