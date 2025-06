L'UDC Genève a déposé jeudi son initiative pour la traversée de la rade, avec plus de 6000 signatures. Le parti estime que ce succès démontre l'attente de la population pour cette infrastructure visant à désengorger Genève et le pont du Mont-Blanc.

Les automobilistes aux volants de leurs voitures, pris dans les bouchons sur le pont du Mont-Blanc aux abords de la rade. Photo: KEYSTONE

L'UDC Genève a déposé jeudi son initiative visant à assurer la traversée de la rade, munie de plus de 6000 signatures. Ce «succès» démontre clairement que la population attend cette infrastructure qui permettra de limiter le trafic sur le pont du Mont-Blanc et plus largement de désengorger Genève, estime le parti.

L'UDC Genève attend que les autorités soumettent rapidement le texte à la population en vue de lancer un véritable projet de mobilité basée sur les besoins et non sur le dogme écologiste. Les effets sclérosants de ce dernier sont chaque jour plus néfastes, écrit le parti dans un communiqué.

L'initiative «Pour une traversée de la rade» vise à compléter l'article constitutionnel sur les infrastructures qui comprend déjà le principe d'une grande traversée du lac, accepté par le souverain en 2016 suite à une initiative du PLR. Elle demande que «le canton réalise une traversée sous lacustre permettant de relier les deux rives de la rade entre route des Nations et route de Malagnou.»

La nécessité d’une véritable alternative à la circulation en ville est chaque jour plus claire à mesure que les travaux anarchiques qui bloquent simultanément axes principaux et secondaires réduisent Genève à l’immobilité, écrit l'UDC Genève.

Les signatures devront être contrôlées par le Service des votations et élections. L'UDC Genève avait jusqu'à jeudi pour récolter 5619 signatures valables. Pour mémoire, ce dépôt intervient dix ans après l'échec dans les urnes de son initiative sur le même sujet.