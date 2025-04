Face à Trump, l'opposition démocrate distingue enfin du bleu dans un ciel sombre

Photo: Getty Images

Une victoire électorale remportée face à l'argent d'Elon Musk et un début de contre-offensive au Congrès: les démocrates américains se réjouissent de voir enfin un peu de ciel bleu depuis le retour de Donald Trump au pouvoir qui les a abasourdis. Noyée sous le pilonnage médiatique présidentiel depuis l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche le 20 janvier, la gauche américaine peine à se faire entendre, laissant à la justice le soin de contrer les expulsions de sans-papiers ou encore les renvois massifs de fonctionnaires.

D'où la jubilation des démocrates mardi lorsque la candidate progressiste a remporté un siège à la Cour suprême du Wisconsin, un Etat pivot de la région des Grands lacs, âprement disputé à chaque présidentielle. Et les républicains ont certes conservé deux sièges lors de législatives partielles en Floride dans des circonscriptions bien ancrées à droite, mais avec des marges fort réduites par rapport au score de Donald Trump en novembre dernier.

Une injection d'adrénaline

«Ces résultats sont l'injection d'adrénaline dont les démocrates avaient besoin», commente le politologue Andrew Koneschusky, ancien assistant parlementaire du parti. «Les républicains dans des circonscriptions moins acquises doivent trembler aujourd'hui». Une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour l'historien David Greenberg, professeur à l'Université Rutgers, le résultat du Wisconsin s'explique avant tout par le fait que les républicains s'en sortent moins bien quand Donald Trump en personne ne figure pas sur les bulletins de vote.

«Les démocrates restent relativement impopulaires et surtout sans aucun pouvoir à Washington», rappelle-t-il à l'AFP. Mais le parti démocrate, dans une note interne, veut voir dans les scrutins de mardi le résultat des coupes massives effectuées par le nouveau pouvoir dans la fonction publique fédérale, sous la férule d'Elon Musk, à la tête du fameux Doge, une commission chargée de tailler largement dans les dépenses. «Le Wisconsin était une sorte de référendum pour ou contre Elon Musk. Il s'est placé au centre de la consultation et les électeurs ont répondu par un 'non' franc et massif», estime Andrew Koneschusky.