Long de 80 km Le plus grand iceberg du monde menace l'île de Géorgie du Sud

Traqué par les satellites, le plus grand iceberg au monde, long de 80 kilomètres, dérive actuellement depuis l'Antarctique vers une île britannique reculée. Dans le pire des cas, il pourrait s'y échouer et bloquer les manchots et otaries qui s'y reproduisent.