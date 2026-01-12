Le nombre d'homicides au plus bas depuis onze ans à Londres

A Londres, les homicides ont atteint en 2025 leur plus bas niveau depuis 2014, selon la police. Malgré cette baisse, la police et le maire Sadiq Khan sont critiqués pour leur gestion de la criminalité.

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'homicides est tombé l'an dernier à son plus bas niveau depuis 2014 à Londres, selon des chiffres publiés lundi par la police londonienne. Cette dernière et le maire travailliste Sadiq Khan font face à des critiques sur leur action contre la criminalité.

La capitale britannique a connu 95 homicides l'an dernier, contre 109 en 2024, soit «le plus faible nombre depuis 2014, alors que la population de Londres a augmenté de plus d'un demi-million de personnes depuis cette date», font valoir la mairie et la police dans un communiqué commun. Le taux d'homicides par habitant est ainsi tombé à son plus bas niveau depuis 1997.

Le bilan en matière de sécurité de Sadiq Khan, maire de Londres depuis 2016, est régulièrement critiqué par l'opposition conservatrice et le parti anti-immigration Reform UK, mais aussi par le président américain Donald Trump ou le milliardaire Elon Musk.

«Une ville sûre»

«Beaucoup de gens tentent de dénigrer Londres, mais les chiffres disent tout autre chose», s'est félicité Sadiq Khan. «Il est clair que notre détermination constante à être à la fois ferme contre la criminalité et résolu face aux causes complexes de cette criminalité porte ses fruits», a défendu le maire, qui n'a pas encore indiqué qu'il serait de nouveau candidat en 2028.

«Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Londres est une ville sûre où vivre, travailler et séjourner», abonde la Met Police. L'an dernier, les actes de violence ayant entraîné des blessures ont également diminué de 20%, tandis que les tirs à arme à feu ont reculé de plus de moitié en sept ans, selon ces chiffres. Les homicides impliquant des victimes de moins de 25 ans ont, eux, baissé de 74% entre 2015 et 2017.

La police souligne que le taux d'homicide par habitant à Londres est bien en deçà de ceux de villes comme Los Angeles, New York ou Berlin. Le communiqué ne dévoile en revanche aucun bilan sur l'évolution d'autres types de violences (vols, agressions, etc.). Les vols de téléphone à l'arracher ont par exemple augmenté de 25% dans la capitale entre 2019 et 2024, selon les chiffres de la police.