L'Iran propose d'expulser les Israéliens au Groenland

Trump répète qu'il verra «très bientôt» Netanyahu

Le président américain Donald Trump a réitéré lundi sa volonté de voir les Palestiniens de la bande de Gaza vivre «sans violence» et indiqué qu'il en parlerait «bientôt» avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington. «J'aimerais qu'ils vivent dans une région où ils peuvent vivre sans perturbations, sans révolution et sans violence», a affirmé le président Trump à bord de l'avion Air Force One le ramenant de Floride.

Les deux dirigeants, lors de leur rencontre à Jérusalem en 2017. Photo: keystone-sda.ch

«La bande de Gaza, c'est l'enfer depuis tant d'années (..) Je pense donc que les gens pourraient vivre dans des zones beaucoup plus sûres et peut-être beaucoup plus confortables», a-t-il dit.

Interrogé pour savoir s'il croyait toujours en la solution des deux Etats israélien et palestinien, il a répondu: «Je vais parler à (Benjamin Netanyahu) dans un avenir pas trop lointain. Il va venir ici.» Il n'a mentionné aucune date mais indiqué que ce serait «très bientôt».

Source: AFP