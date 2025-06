L'Iran frappe des bases américaines au Qatar et en Irak

L'Irak met en garde contre un «élargissement de la confrontation»

L'Irak, grand allié de son voisin iranien, a exprimé lundi soir sa «vive inquiétude» après les frappes menées par Téhéran sur une base américaine au Qatar, réitérant le danger d'un «élargissement du conflit.»

«Cette escalade présage d'encore plus de tensions et marque un tournant dangereux et sans précédent dans le conflit», a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Bagdad dans un communiqué. Il a rappelé ses «avertissements répétés concernant le danger d'impliquer de nouvelles parties, ce qui pourrait conduire à un élargissement de la confrontation» au Moyen-Orient.

Source: AFP