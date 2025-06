00:25 heures

Trump annonce que l'Iran et Israël ont accepté un cessez-le-feu

Donald Trump a déclaré lundi que l'Iran et Israël, en guerre depuis le 13 juin, avaient accepté un «cessez-le-feu total» qui doit commencer mardi et déboucher sur «la fin officielle» du conflit. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur par phases vers 6h, heure suisse, mardi, a dit le président américain dans un message sur son réseau Truth Social.

«Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total», a-t-il écrit. Selon ce message, il semble que le cessez-le-feu doit se dérouler sur 24 heures en deux temps, l'Iran arrêtant initialement toutes ses opérations avant qu'Israël ne fasse de même 12 heures plus tard.

Source: AFP