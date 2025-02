L'hospitalisation du pape François se prolonge à Rome. Souffrant d'une pneumonie, le pontife de 88 ans n'est pas «hors de danger» et restera à l'hôpital Gemelli au moins une semaine de plus, annonce son équipe médicale.

Le pape n'est «pas hors de danger» et restera hospitalisé au moins dix jours

Cette hospitalisation est la quatrième depuis 2021. Photo: AFP

Le pape François, qui à 88 ans souffre d'une pneumonie aux deux poumons, n'est «pas hors de danger» et restera hospitalisé «au moins toute la semaine prochaine», a annoncé vendredi son équipe médicale. «Le pape est-il hors de danger? Non, le pape n'est pas hors de danger», a d'abord affirmé le Professeur Sergio Alfieri lors d'un point de presse à l'hôpital romain Gemelli, où le pontife est soigné depuis une semaine. C'est pourquoi, «par prudence», même s'il n'est relié à aucune machine et plaisante avec ses visiteurs, il convient de le garder à l'hôpital «au moins toute la semaine prochaine», a-t-il ajouté.

Une grande force de caractère

«Si nous le renvoyons à Sainte-Marthe (le nom de sa résidence au Vatican, NDLR) il recommence à travailler comme avant», a-t-il argué, alors que Jorge Bergoglio de son vrai nom, connu pour sa force de caractère, maintient en dépit de son âge un rythme effréné, au grand dam de ses médecins qui ne cessent de lui répéter de ralentir la cadence.

A l'hôpital, le pape reçoit ses plus proches collaborateurs, lit, signe des documents et passe des appels téléphoniques. Jeudi, des cardinaux s'étaient montrés encourageants sur l'état de santé du pape argentin, assurant qu'il était «sur la bonne voie». François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome vendredi dernier pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une pneumonie dans les deux poumons, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle. Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

« Nous prions pour lui Un fidèle »

Ces préoccupations sont renforcées par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, rapportant la mort du pape en plusieurs langues. Le Vatican n'a pas précisé si François, qui n'est plus apparu en public depuis le 14 février, pourrait présider dimanche la prière hebdomadaire de l'Angélus. L'hospitalisation du pape, à la fois chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques et de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assurer sa charge, alors que le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.

Une démission?

Elles relancent également les spéculations sur la possible démission du pape, alimentées par les opposants à François, notamment dans les milieux conservateurs. L'évêque de Rome a reçu de nombreux messages de sympathie du monde entier, de la part de responsables politiques et religieux, de fidèles ou des dessins d'enfants. «Nous prions pour lui, nous espérons qu'il se rétablira et qu'il pourra continuer à accompagner l'Église dans sa mission», a confié vendredi à l'AFPTV Miguel Miró, un fidèle espagnol.