L'armée israélienne accuse la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) d'avoir abattu un de ses drones dans le sud du pays. Une enquête est ouverte suite à cet incident qui survient dans un contexte de tensions persistantes malgré un accord de cessez-le-feu.

Israël accuse les forces de l'ONU d'avoir abattu un de ses drones au Liban

La Finul est accusée par Israël d'avoir abattu un drone. (Archive) Photo: Anadolu via Getty Images

L'armée israélienne a accusé lundi la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) d'avoir abattu l'un de ses drones de renseignement dans le sud du Liban. La Finul oeuvre avec l'armée libanaise à l'application de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit entre le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte.

L'armée israélienne occupe toujours cinq positions dans le sud du Liban, frontalier du nord d'Israël. Elle mène régulièrement des frappes sur le territoire libanais en affirmant viser le Hezbollah, malgré l'accord.

«Une première enquête suggère que les forces de la Finul ont délibérément tiré sur le drone et l'ont abattu», a écrit sur X le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Les asques bleus se défendent

Selon lui, «l'activité du drone ne représentait aucune menace pour la Finul. Après la destruction du drone, les troupes israéliennes ont largué une grenade vers la zone où le drone est tombé». Dimanche, la Finul a affirmé dans un communiqué qu'"un drone israélien a survolé l'une de (ses) patrouilles de manière agressive.

Les Casques bleus ont appliqué les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone». Elle a plus tard indiqué qu'"un drone israélien s'est approché d'une patrouille de la Finul opérant près de Kfar Kila et a largué une grenade».

Un char israélien tire

«Quelques instants plus tard, un char israélien a tiré en direction des Casques bleus», a-t-elle ajouté sans faire état de victime. «Il convient de souligner qu'aucun tir n'a été dirigé contre les forces de la Finul», a dit Nadav Shoshani.

En septembre, la Finul avait affirmé que des drones israéliens avaient largué quatre grenades près de ses positions dan le sud du Liban, Israël affirmant alors qu'il n'y avait eu «aucun tir intentionnel» contre la mission de l'ONU. Aux termes de l'accord de cessez-le-feu, seules l'armée libanaise et la Finul doivent être déployées dans le sud du Liban.