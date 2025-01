1/4 La gardienne de prison Linda S. a été filmée en train d'avoir des relations sexuelles avec un détenu. Un délit pour lequel elle a été condamnée lundi. Photo: Screenshot

Christina Benz

La gardienne de prison Linda S.* a été surprise en train d'avoir des relations sexuelles avec un détenu dans une prison londonienne au cours de l'été 2024. Elle vient d'être condamnée pour cette relation interdite. Elle devra passer 15 mois derrière les barreaux. Après le verdict, de nouveaux détails ont été révélés, notamment son évaluation psychologique.

La femme originaire du Venezuela considérait le prisonnier Linton W.* comme son «protecteur» et le récompensait par des «services sexuels», indique le rapport du psychiatre médico-légal Lain Kooyman. Elle a été filmée par un autre détenu. La vidéo a ensuite fait le tour du monde.

Avec lui, elle se sentait «comme un gangster»

Apparemment, la jeune femme de 31 ans voulait poursuivre sa relation avec Linton après sa libération parce qu'elle «l'aimait» et qu'avec lui elle se sentait «comme un gangster». Et ce, bien que Linda vivait avec son mari et sa fille de sept ans. Le détenu était également en couple – sa petite amie était alors enceinte.

Le psychiatre a constaté que la Vénézuélienne souffrait d'un grave trouble de la personnalité borderline ainsi que d'un TDAH. Cela la rendait «hautement impulsive» et imprudente, de sorte qu'elle agissait «sans tenir compte des conséquences». Il a néanmoins conclu qu'elle pouvait être tenue responsable de ses actes.

«Intelligente et perspicace»

Lors du procès, le juge a déclaré à l'accusée: «Le Dr Kooyman vous a jugée intelligente et perspicace. Vous ne pouvez avoir eu aucun doute sur le fait que toute forme de relation sexuelle était totalement interdite et vous devez avoir compris les dommages qui peuvent résulter d'une telle relation.»

Lorsque les deux tourtereaux ont été filmés, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Le juge a ajouté que l'infraction était donc préméditée. Elle n'était toutefois pas consciente au moment de l'acte que celui-ci pouvait faire l'objet de poursuites pénales, lit-on dans le rapport du psychiatre.

Mais c'est bien le cas. L'ancienne gardienne de prison va donc passer 15 mois en cellule. Linton est toujours incarcéré et continue de purger sa peine de quatre ans et demi. Il a été condamné en juin 2024 pour cambriolage et vol – il avait dérobé pour 65'000 livres (un peu plus de 73'000 francs) d'objets de valeur dans un appartement. Linda sera remise en liberté avant son amant.

*Noms connus