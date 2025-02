L'UE sommée d'interdire le commerce avec les colonies israéliennes

Plus de 160 ONG et syndicats demandent à l'UE d'interdire le commerce avec les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen, ils appellent à des mesures urgentes pour respecter le droit international.

Plus de 160 ONG ont signé une lettre pour demander à l'UE d'interdire le commerce avec les colonies israéliennes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Plus de 160 ONG, syndicats et organisations de la société civile ont signé mardi une lettre à destination de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen afin d'interdire tout commerce avec les colonies en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et à Jérusalem-Est. Si les produits issus de ces colonies sont exclus des tarifs préférentiels prévus par l'accord d'association UE-Israël, ils ne sont pas pour autant interdits d'accès au marché européen, déplorent ces organisations.

Dans cette lettre, lancée par Human Rights Watch, les signataires appellent l'UE à des mesures urgentes pour «se conformer au droit international» et «mettre fin au soutien de l'Europe à l'installation illégale de colonies et aux abus qui en découlent».

163 ONG signataires

Les organisations rappellent que les 27 ont déjà condamné à plusieurs reprises ces colonies, qualifiées d'«illégales» et d'«obstacles à la paix». Deux séries de sanctions européennes ciblées contre les colons israéliens ont par ailleurs été adoptées par le passé.

Les ONG et syndicats signalent encore que la Cour internationale de Justice (CIJ) a «explicitement déclaré que les États ont l'obligation de prévenir et de s'abstenir de relations commerciales ou d'investissement 'qui contribuent au maintien de la situation illégale créée par Israël dans les territoires palestiniens occupés'». Or, «les politiques actuelles de l'UE ne respectent pas ces obligations», dénoncent-ils.

Les signataires appellent en conséquence à la fin de tout commerce avec les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, par le biais d'une nouvelle législation européenne. La lettre a été signée par 163 ONG, syndicats et organisations de la société civile, parmi lesquels plusieurs représentants belges dont le CNCD-11.11.11, la FGTB, la CSC, l'Association Belgo-Palestinienne (ABP) ou encore l'Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB).