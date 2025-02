La mère d'Emily Damari, jeune femme libérée le 19 janvier par le Hamas, affirme que sa fille a été détenue dans des installations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), et n'a pas eu accès à des soins.

La jeune femme avait perdu deux doigts de la main gauche lors de son enlèvement. Photo: keystone-sda.ch

Rédaction Blick

La mère d'Emily Damari, otage libérée le 19 janvier par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens, affirme que sa fille a été détenue dans des installations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). En outre, ses ravisseurs lui auraient refusé un traitement médical.

La jeune femme avait perdu deux doigts de la main gauche lors de son enlèvement le 7 octobre 2023, lorsque des terroristes du Hamas lui avaient tiré dessus. «Le Hamas a détenu Emily dans des installations de l'UNRWA et lui a refusé l'accès à un traitement médical après lui avoir tiré dessus à deux reprises», a écrit Mandy Damari, la mère d'Emily, sur la plateforme X. «C'est un miracle qu'elle ait survécu et nous devons maintenant aider les otages restants», a poursuivi la femme, de double nationalité britannique et israélienne.

Dans une réponse à Mandy Damari, l'UNRWA a déclaré que cette «accusation très grave» devait faire l'objet d'une enquête. «Cela fait des mois que nous demandons la libération des otages. Ces allégations selon lesquelles des otages seraient détenus dans les locaux de l'UNRWA, même si ceux-ci avaient été évacués, sont absolument graves», a déclaré la porte-parole Juliette Touma à la BBC.

Vendredi, Israël a interdit par une loi les opérations de l'UNRWA sur son territoire. Les contacts des autorités israéliennes avec l'organisation sont également interdits. Les relations entre l'organe subsidiaire et Israël se sont tendues c'est dernières années. Elles ont atteint un point de non retour lorsque Israël a accusé des employés de l'UNRWA d'avoir activement participé à l'assaut du 7 octobre 2023.