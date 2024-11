17:35 heures

L'Ukraine l'assure: les troupes russes ont connu leur journée la plus meurtrière depuis le début de la guerre

Selon l'Ukraine, l'armée russe aurait perdu en une seule journée le plus grand nombre de soldats depuis le début de la guerre.

L'état-major ukrainien a annoncé lundi que 1770 soldats avaient été tués ou blessés depuis dimanche matin. Le nombre de victimes le plus élevé jusqu'à présent a été atteint à la mi-mai, lorsque, selon Kiev, 1740 victimes ont été recensées en une seule journée du côté russe.

Il est impossible de vérifier si ces chiffres sont exacts. La Russie publie, elle aussi, régulièrement des statistiques sur la guerre. De telles publications servent leur propagande d'un côté comme de l'autre.

Des doutes sur la force de l'Ukraine

Selon une enquête du «New York Times» se basant sur des sources militaires et de renseignement américaines, l'Ukraine a déjà déploré 57'000 morts depuis le début de la guerre. Cela correspondrait à peine à la moitié des pertes du côté russe, mais serait d'une grande importance pour la petite Ukraine.

Au vu des récents gains de terrain de l'armée russe dans l'est du pays, la situation s'avère de plus en plus menaçante pour l'Ukraine. C'est pourquoi les observateurs américains doutent de la capacité des Ukrainiens à pouvoir stopper l'avancée des troupes russes.