La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques non identifiés

La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques non identifiés

Les missiles balistiques nord-coréens ont été tirés de la province de Hwanghae vers la mer Jaune (archives). Photo: Ahn Young-joon

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a tiré lundi «plusieurs missiles balistiques non identifiés», a annoncé l'armée sud-coréenne, le jour où la Corée du Sud et les Etats-Unis ont démarré leur grand exercice militaire conjoint annuel «Freedom Shield».

«Nos militaires ont détecté vers 13H50 (04H50 GMT) plusieurs missiles balistiques non identifiés tirés depuis la province de Hwanghae vers la mer de l'Ouest», a déclaré l'état-major interarmées, en employant le nom coréen de la mer Jaune.

La guerre à «un seul tir accidentel»

«Notre armée renforcera la surveillance et maintiendra un état de préparation complet en étroite coopération avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée de lundi, la Corée du Nord a qualifié «Freedom Shield» de «provocation», mettant en garde contre le risque de déclencher une guerre par «un seul tir accidentel».

«Il s'agit d'un acte de provocation dangereux qui aggrave la situation dans la péninsule coréenne et qui pourrait déclencher un conflit entre les deux parties par le biais d'un seul tir accidentel», a fait valoir le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang, cité par l'agence de presse officielle KCNA.

L'exercice conjoint de Washington et Séoul doit débuter lundi et comporter des «entraînements en direct, virtuels et sur le terrain», selon un communiqué des Etats-Unis. L'exercice se poursuivra jusqu'au 21 mars, selon le communiqué.

Coopération régulièrement condamnée

La coopération militaire entre les Etats-Unis et la Corée du Sud suscite régulièrement des condamnations de la part de Pyongyang, dont le gouvernement considère ces exercices comme une préparation à une invasion, et procède souvent à des essais de missiles en réponse.

Le dernier exercice en date intervient après que deux avions de chasse de l'armée de l'air sud-coréenne ont accidentellement largué huit bombes sur un village lors d'un exercice d'entraînement conjoint avec les forces américaines le 6 mars.

Quinze personnes, dont des civils et des militaires, ont été blessées lors de cet incident, a déclaré l'Agence nationale des incendies de Corée du Sud. Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis des années, le Nord ayant lancé l'année dernière une série de missiles balistiques en violation des sanctions de l'ONU.

Les deux Corées techniquement toujours en guerre

Les deux Corées restent techniquement en guerre puisque leur conflit de 1950-1953 s'est terminé par un armistice et non par un traité de paix. Les Etats-Unis stationnent des dizaines de milliers de soldats dans le Sud, en partie pour protéger Séoul contre Pyongyang. Les exercices à grande échelle du «Freedom Shield» constituent l'un des plus importants exercices conjoints annuels des alliés.

La semaine dernière, Pyongyang avait dénoncé des «provocations politiques et militaires» de Washington à la suite de la visite du porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Carl Vinson dans le port sud-coréen de Busan (sud-est).