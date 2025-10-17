Des frappes pakistanaises en Afghanistan ont rompu la trêve, selon un haut responsable taliban
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le Pakistan a mené vendredi soir des frappes en Afghanistan dans une province frontalière, a indiqué à l'AFP un haut responsable taliban, affirmant que Kaboul allait «riposter».
«Il y a quelques minutes, le Pakistan a rompu le cessez-le-feu et bombardé trois endroits à Paktikan», a déclaré cette source, sous le couvert de l'anonymat. «L'Afghanistan ripostera».
Développement suit
