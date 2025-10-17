DE
«L'Afghanistan ripostera»
Les talibans affirment que la trêve avec le Pakistan est rompue

Des frappes pakistanaises en Afghanistan ont rompu la trêve, selon un haut responsable taliban. Cette escalade des tensions entre les deux pays voisins soulève des inquiétudes quant à la stabilité régionale.
Le Pakistan a mené vendredi soir des frappes en Afghanistan dans une province frontalière, a indiqué à l'AFP un haut responsable taliban, affirmant que Kaboul allait «riposter».

«Il y a quelques minutes, le Pakistan a rompu le cessez-le-feu et bombardé trois endroits à Paktikan», a déclaré cette source, sous le couvert de l'anonymat. «L'Afghanistan ripostera».

Développement suit

