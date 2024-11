Les deux actrices du film Wicked (2024) Cynthia Erivo, à gauche, et Ariana Grande lors de la première, le samedi 9 novembre 2024 à Los Angeles. Mais le fabricant de Barbie, Mattel, a eu un petit souci avec les poupées à leur effigie. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Wicked, c'est une comédie musicale sur l'histoire des sorcières de l'univers du Magicien d'Oz, adaptée au cinéma pour 2024. C'est aussi le nom d'un site pornographique américain. Le fabricant de jouets Mattel — spécialiste des Barbie — s'est emmêlé les pinceaux en ce mois de novembre.

C'est au dos de l'emballage d'une poupée à l'effigie d'Ariana Grande, qui joue l'une des deux sorcières, que tout se joue. La firme y a inscrit l'URL du site pour adultes au lieu du site officiel du film, très attendu aux USA. Oups.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mattel s'excuse et déconseille le site aux enfants

La bourde est remontée par des publications de clientes et de clients sur X (le réseau social, pas un autre site à caractère sexuel). Plusieurs vidéos et photos prises directement depuis les magasins de jouets sont apparues. Le fabricant de Barbie a dû présenter ses excuses les plus plates.

Pour CNN, Mattel annonce dimanche qu'elle «a été informée d'une erreur d'impression sur l'emballage des poupées de la collection Mattel Wicked, principalement vendues aux États-Unis». Résultat? L'entreprise «regrette profondément cette malheureuse erreur» et «prend des mesures immédiates pour y remédier». Elle assure également que «les parents sont informés que le site web erroné et mal imprimé n'est pas approprié pour les enfants».

Les aventures cinématographiques au pays d'Oz de la Méchante sorcière de l'Ouest, jouée par Cynthia Erivo, et de la Bonne sorcière du sud, sont une adaptation d'un livre et d'une comédie musicale jouée à Broadway et à Londres depuis 2003. Le film réalisé par Jon Chu devrait sortir fin novembre aux USA et est attendu pour début décembre en Europe.