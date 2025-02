Le président iranien accuse Trump de vouloir mettre son pays «à genoux»

Des manifestants iraniens portent des caricatures du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

A Téhéran et à travers tout le pays, les Iraniens célèbrent le 46e anniversaire de la victoire de la République islamique. Depuis lundi matin, la télévision d'Etat diffuse en direct des images de la population dans les rues des villes et villages, accompagnées de chansons pop et d'hymnes patriotiques.

Dans la capitale, des habitants ont commencé dès le début du jour, à se diriger vers le principal lieu de rassemblement autour de la tour emblématique Azadi («liberté» en persan), située dans l'ouest de la capitale. Connu anciennement sous le nom de place Shahyad («souvenir» du Shah en persan), le bâtiment avait été construit pour marquer les 2500 ans de l'Empire perse.

Le président iranien s'exprime

Le président iranien Massoud Pezeshkian a accusé lundi son homologue américain Donald Trump de vouloir «mettre à genoux» la République islamique, lors d'un discours à l'occasion du 46e anniversaire de la Révolution qui avait renversé la monarchie Pahlavi. «Trump dit 'nous voulons discuter (avec l'Iran)', et (...) il signe dans un mémorandum toutes les conspirations pour mettre notre Révolution à genoux», a affirmé Massoud Pezeshkian devant une foule à Téhéran. Il faisait référence à un texte signé mardi par le président américain qui prévoit de nouvelles sanctions notamment contre le secteur pétrolier de l'Iran.

« Si nous nous tenons main dans la main, nous serons capables de résoudre tous les problèmes du pays Massoud Pezeshkian »

«Nous ne cherchons pas la guerre», a assuré Massoud Pezeshkian, tout en ajoutant que son pays ne «s'inclinera jamais». «L'Amérique pense qu'elle peut mettre l'Iran à genoux en créant la division» entre les composantes de la nation iranienne, a déclaré le président iranien dans son discours. «Si nous nous tenons main dans la main, nous serons capables de résoudre tous les problèmes du pays», a encore dit M. Pezeshkian.

Des célébrations sous «pression maximale»

Criant des slogans anti-américains et anti-israéliens, les gens sont aussi descendus dans les rues de Chiraz, Bandar Abbas (sud) et Rasht (nord). Souvent en famille, ils portent des drapeaux vert-blanc-rouge, et ceux de groupes pro-iraniens, dont le Hezbollah au Liban, ainsi que des portraits du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Dans les rues de Téhéran, des répliques de missiles de fabrication iranienne et d'autres équipements militaires, comme des systèmes de défense, ont été exposés.

Les célébrations marquant le renversement de la monarchie Pahlavi commencent chaque année le 31 janvier, date anniversaire du retour à Téhéran de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, en 1979, après son exil à Paris. Ces derniers jours, de nombreux responsables de la République islamique avaient appelé la nation à participer en grand nombre aux célébrations, qui se déroulent après le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, favorable à une politique dite de «pression maximale» à l'encontre de Téhéran.