De fortes pluies et des rafales de vent touchent la côte est de l'Espagne et Majorque. Le niveau d'alerte maximal est en vigueur autour de Valence, tandis que Porto Cristo, sur l'île de Majorque, a déjà été inondée.

Un front de pluie s'abat sur l'Espagne depuis le week-end. La fin des intempéries n'arrivera pas avant jeudi. Photo: Screenshot wetter.de 1/8

Marian Nadler

Qui dit Espagne, dit températures agréables. Barcelone, Malaga ou encore Majorque: ceux qui visitent l’Espagne se préparent d’ordinaire à des bains de soleil. Pour la fin du mois d’octobre, les vacanciers risquent toutefois d’être déçus et doivent se préparer à de fortes intempéries!

A l’est, la côte devrait être particulièrement touchée ce mardi. Le service météorologique espagnol Aemet a relevé l’alerte aux intempéries autour de la grande ville de Valence au niveau «rouge», soit le plus élevé. Sur la Costa Blanca, le niveau d’alerte est jaune. Cela implique la présence de fortes pluies, de rafales de vent dépassant parfois les 100 kilomètres par heure et d’orages.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent de violentes inondations dans les communes du sud de la province de Valence. On y voit des voitures et des arbres emportés par les flots. Les alertes ont également été étendues et relevées en Andalousie. Pour mercredi, l’alerte aux intempéries est encore valable pour la côte et l’arrière-pays de Valence ainsi que pour les Baléares. Jeudi, les intempéries se déplaceront lentement vers le Portugal.

Ce phénomène météorologique provoque le chaos en Espagne

Ce chaos météorologique est dû à ce que l’on appelle une «goutte froide», soit une dépression d’altitude qui se détache du courant principal de l’atmosphère et se développe de manière autonome. Ce phénomène météorologique se produit surtout lorsque la température de l’eau est élevée. Il se caractérise par des vents forts, des précipitations intenses et des intempéries. Sur la côte, il faut par ailleurs s’attendre à de fortes vagues.

Les gouttes froides se forment à une altitude élevée et sont donc difficilement prévisibles. Sur terre, il peut n’y avoir que de légères précipitations à un endroit, alors qu’il pleut des cordes quelques kilomètres plus loin. Les gouttes froides sont particulièrement dangereuses en haute mer, car elles font constamment tourner la direction du vent.

Porto Cristo sur l’île de Majorque inondé

L’île de Majorque, très prisée des vacanciers, a eu un premier avant-goût de cette goutte froide ce week-end et au début de cette semaine. Des pluies torrentielles s’y sont abattues sans aucun avertissement préalable des services météorologiques. Des rues entières se sont transformées en rivières impétueuses. La station balnéaire de Porto Cristo, très appréciée des touristes, a été particulièrement touchée.

Comme l’a rapporté le «Mallorca Magazin» en se référant aux services d’urgence des Baléares, plus de 140 incidents liés aux intempéries ont été enregistrés en l’espace de quelques heures, dont une cinquantaine d’inondations de caves et une quarantaine de rues inondées. Cinq personnes ont dû être secourues par les pompiers. Elles ont été surprises par les inondations dans leur voiture.

«C’était un véritable chaos», raconte un témoin oculaire au journal «Ultima Hora». Lorsqu’elle est arrivée pour travailler dans un restaurant sur le front de mer, «tous les meubles, des chaises aux tables en passant par les canapés, avaient déjà été emportés par la mer.» Une riveraine déclare au journal ibérique: «Je vis ici depuis plus de 50 ans, mais je n’ai jamais rien vu de tel.» Les travaux de nettoyage sont désormais en cours. Le niveau d’alerte jaune est toujours en vigueur à Majorque, non pas à cause de la pluie, mais en raison de vents forts et d’une forte houle.