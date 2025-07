Le jour de l'ouverture de la baignade dans la Seine, 2300 visiteurs ont été comptabilisés. Photo: IMAGO/Bestimage

ATS Agence télégraphique suisse

Au lendemain de leur inauguration dans une ambiance festive, les trois sites parisiens de baignade dans la Seine sont restés fermés dimanche en raison des pluies qui ont touché la capitale, a indiqué la mairie de Paris sur son site internet.

Conditions météo obligent, le drapeau rouge a été levé dimanche matin à l'entrée des trois sites parisiens de baignade en eau libre, interdisant l'accès des nageurs aux bassins.

Protocole respecté à la lettre

«On a un protocole, qu'on respecte à la lettre, qui veut que s'il pleut plus de 10 millimètres en moins de 12 heures, ce qui correspond à une pluie intense, on n'ouvre pas la baignade en attendant les résultats de la qualité de l'eau», a expliqué Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la mairie de Paris à l'AFP.

Les sites du bras Marie (4e arrondissement, centre), de Grenelle (15e, ouest) et de Bercy (12e, est) resteront fermés jusqu'à lundi inclus, le temps de recevoir mardi matin les résultats des tests effectués sur des échantillons d'eau, a indiqué la municipalité. La piscine de Paris Plage située sur le bassin de la Villette (19e), pourrait rouvrir demain en fonction de la qualité de l'eau.

Quant au dernier site situé sur le canal Saint-Martin (10e) qui devait accueillir ses premiers nageurs dimanche, il a lui aussi a dû rester fermé «en raison du niveau de pluviométrie relevé, qui compromet la qualité de l'eau», a indiqué la mairie d'arrondissement sur X, donnant rendez-vous aux baigneurs mercredi à 12h00.

Plus de 2300 baigneurs samedi

Ces fermetures, «on s'en serait bien passé, mais ça prouve aussi le sérieux du protocole et de la sécurité maximale qu'on a mis en place autour», a insisté Pierre Rabadan. Samedi, plus de 2300 visiteurs ont été comptabilisés sur les trois sites de baignade, selon la mairie de Paris.

Comme sur les plages, un système de drapeaux – vert, jaune et rouge – établi à l'entrée des sites permet de connaître le débit de la Seine et la qualité de l'eau. Le laboratoire d'Eau de Paris effectue des prélèvements quotidiennement dans la Seine et l'Autorité régionale de santé tous les trois jours afin de garantir la qualité de l'eau du fleuve.

L'été dernier, les pluies record enregistrées pendant les JO avaient souvent rendu l'eau impropre à la baignade des athlètes, notamment à cause des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales (Escherichia coli et entérocoques) après de fortes pluies.

Depuis 2016, État et collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d'euros pour rendre baignables la Seine et la Marne, son principal affluent en Ile-de-France, avec notamment la mise en conformité de la collecte des eaux usées.