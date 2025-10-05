DE
Les recherches continuent
Ecole effondrée en Indonésie: le bilan s'élève à 45 morts

Le bilan de l'effondrement d'une école islamique à Sidoarjo, en Indonésie, s'alourdit à 45 morts et 104 survivants. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver au moins 26 personnes toujours portées disparues sous les décombres.
Publié: il y a 53 minutes
Les secours recherchent encore 26 personnes disparues sous les décombres.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan de l'effondrement d'une école indonésienne s'est élevé à 45 morts, ont annoncé dimanche des responsables des services de secours, alors que les opérations de recherche vont être prolongées pour retrouver d'autres victimes ensevelies sous les gravats.

«Selon nos calculs, le nombre total de victimes que nous avons évacuées s'élève à 149: 45 morts et 104 survivants», a déclaré Yudhi Bramantyo, directeur de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas), ajoutant qu'au moins 26 personnes étaient toujours portées disparues. Un précédent bilan faisait état de 37 morts plus tôt dimanche.

Les secours continuent

Une partie de l'internat de l'école islamique, située à Sidoarjo, près de la grande ville de Surabaya, dans l'est de Java, et comptant plusieurs étages, s'est effondrée soudainement lundi alors que les étudiants se rassemblaient pour les prières de l'après-midi.

Les sauveteurs continuent de travailler sans relâche pour retrouver les victimes, a déclaré Yudhi Bramantyo, ajoutant que l'opération devrait être prolongée. «Nous continuerons à faire de notre mieux. En d'autres termes, nous prolongerons probablement l'opération jusqu'à ce que nous soyons sûrs que toutes les victimes ont été retrouvées dans les décombres de cette école islamique», a-t-il déclaré.

Les opérations de recherche et de sauvetage en Indonésie durent généralement une semaine, mais les autorités peuvent les prolonger s'il y a des indications que d'autres victimes pourraient être retrouvées.

