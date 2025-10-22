Les projets d'annexion d'Israël en Cisjordanie «menacent» la trêve à Gaza
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a mis en garde mercredi sur le fait que le vote au parlement israélien de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie risquait de «menacer» la trêve à Gaza.
«Je pense que le président (Donald Trump) s'est assuré que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment», a déclaré Marco Rubio aux journalistes alors qu'il partait pour Israël, où il est attendu jeudi, affirmant que cela «menacerait» le cessez-le-feu et serait «contre-productif».
La Knesset, le Parlement israélien, s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël.
Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est opposé à toute annexion de la Cisjordanie par Israël, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne. Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser leur examen en première lecture.
Source: AFP
Le chef de l'ONU juge la décision de la CIJ sur Gaza «très importante», espère qu'Israël «s'y conformera»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé mercredi «très importante» la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza, ajoutant espérer qu'Israël «s'y conformera».
Elle «intervient à un moment où nous faisons tout notre possible pour renforcer notre aide humanitaire à Gaza. Son impact est donc déterminant pour nous permettre d'agir à la hauteur de la situation tragique dans laquelle le peuple de Gaza vit encore», a-t-il dit à des journalistes à Genève.
La Cour internationale de justice a déclaré mercredi qu'Israël était tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant que le pays devait subvenir aux besoins fondamentaux des Palestiniens, essentiels à leur survie.
Le plan de trêve à Gaza est insuffisant face au «génocide», selon l'experte de l'ONU Francesca Albanese
L'experte des droits de l'homme de l'ONU, Francesca Albanese, a critiqué mercredi le plan de cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis à Gaza comme étant insuffisant pour répondre à ce qu'elle a qualifié de «génocide» du peuple palestinien par les Etats-Unis et Israël.
Une trêve fragile est actuellement en vigueur dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à deux ans de guerre entre Israël et le Hamas, qui implique aussi la récupération des otages, la livraison de davantage d'aide à Gaza et la reconstruction à terme du territoire palestinien dévasté.
Le plan est «absolument inadéquat et il n'est pas conforme au droit international», a déclaré Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Il faudrait un engagement à «mettre fin à l'occupation, mettre fin à l'exploitation des ressources palestiniennes, mettre fin à la colonisation», a-t-elle dit à des journalistes.
Le Parlement israélien vote pour l'examen de projets de loi visant à annexer la Cisjordanie
Le Parlement israélien (Knesset) s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain JD Vance en Israël. Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est prononcé contre toute annexion de la Cisjordanie par Israël, que soutient l'extrême droite israélienne.
«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie», a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche le 26 septembre. «Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas.» Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser l'examen en première lecture des projets de loi.
Le premier texte, proposé par le chef du parti nationaliste Israël Beiteinou (opposition), Avigdor Lieberman, visant à étendre la souveraineté israélienne à Maalé Adumim, une colonie de plus de 40'000 habitants située juste à l'est de Jérusalem, a été adopté par 32 députés contre 9. Le deuxième projet de loi, proposé par le député d'extrême-droite Avi Maoz, lui aussi dans l'opposition, visant à appliquer la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la Cisjordanie, a été adopté en lecture préliminaire par 25 députés pour et 24 contre.
Israël doit faciliter les programmes d'aide de l'ONU à Gaza, dont ceux de l'UNRWA
La Cour internationale de justice a déclaré mercredi qu'Israël était tenu de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, notamment celle fournie par l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.
La Cour a aussi déclaré qu'Israël devait satisfaire aux «besoins fondamentaux» de la population de Gaza, notamment en lui fournissant tout le nécessaire à sa survie. «En tant que puissance occupante, Israël est tenu de garantir les besoins fondamentaux de la population locale, y compris les fournitures essentielles à sa survie», a déclaré le président de la CIJ, Yuji Iwasawa.
Elle a aussi déclaré qu'Israël était tenu de ne pas recourir à la famine comme moyen de guerre à Gaza. «La cour rappelle l'obligation d'Israël de ne pas recourir à la famine de la population civile comme méthode de guerre», a déclaré le président de la CIJ.
Israël «rejette catégoriquement» la décision, selon laquelle Israël doit faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza en vertu du droit international, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est «une nouvelle tentative politique visant à imposer des mesures politiques contre Israël sous le couvert du droit international». a réagi dans un message publié sur le réseau social X le porte-parole du ministre des Affaires étrangères israélien Oren Marmorstein.
Source: AFP
Israël a rendu 30 corps de Palestiniens
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi que 30 nouvelles dépouilles de Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, portant à 195 le nombre de corps restitués depuis le 10 octobre.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu, négocié sur la base du plan présenté par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu.
L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés la veille à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich. Depuis le 10 octobre, les dépouilles de 15 otages ont été rendues, sur les 28 retenues dans la bande de Gaza.
Source: AFP
JD Vance estime qu'il sera «très difficile» de désarmer le Hamas
Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé mercredi depuis Jérusalem que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait «une opportunité» pour Israël de renforcer ses liens avec des pays du Moyen-Orient. Cela pourrait permettre, selon lui, «une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure, qui résiste, et qui permet aux bonnes personnes de cette région, du monde, de prendre les choses en main».
Il a toutefois affirmé mercredi depuis Jérusalem que la tâche sera «très difficile» pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien. «Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s'assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël», a déclaré JD Vance à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
De nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre restent en suspens, dont la question du désarmement du mouvement islamiste.
Source: AFP
Israël annonce avoir identifié les corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich
L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz.
Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.
Source: AFP
Israël dit avoir récupéré de la Croix-Rouge deux corps d'otages à Gaza
Israël a annoncé mardi soir avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale, deux corps d'otages qui était retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.
Les forces israéliennes «ont récupéré par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les dépouilles de deux otages dans des cercueils. Ils ont été remis à une force conjointe de Tsahal (armée israélienne) et du Shin Bet à l'intérieur de Gaza», selon un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le Hamas a remis jusque-là 15 dépouilles d'otages sur les 28 qu'il retient à Gaza. Le mouvement islamiste s'est engagé à les rendre toutes à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.
Source: AFP
Netanyahu aurait limogé le chef du Conseil national de sécurité
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé mardi avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité», déclare Tzachi Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent «aujourd'hui».
Source: AFP
JD Vance «très optimiste» sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza
«Nous nous en sortons très bien» pour l'instauration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a estimé mardi le vice-président américain JD Vance depuis Israël.
«Chaque fois qu'il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: 'oh, c'est la fin du cessez-le-feu, c'est la fin du plan de paix'», a déclaré lors d'une conférence de presse M. Vance, deux jours après des violences et des bombardements meurtriers à Gaza qui ont illustré la fragilité du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre. «Ce n'est pas la fin. C'est en fait exactement comme cela doit se passer lorsque vous avez des personnes qui se détestent, qui se sont combattues pendant très longtemps. Nous nous en sortons très bien», a ajouté le dirigeant américain.
Pas de troupes américaines à Gaza
JD Vance a également indiqué que Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas et n'a pas l'intention de lancer un ultimatum sur ce point pour l'instant. «Le Hamas doit se conformer à l'accord et si le Hamas ne se conforme pas à l'accord, de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que le président des Etats-Unis a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles», a commenté M. Vance.
Le vice-président américain a aussi annoncé que les Etats-Unis n'enverront pas de troupes pour surveiller l'application du cessez-le-feu: «Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza».
Source: AFP