05:00 heures

Les projets d'annexion d'Israël en Cisjordanie «menacent» la trêve à Gaza

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a mis en garde mercredi sur le fait que le vote au parlement israélien de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie risquait de «menacer» la trêve à Gaza.

Benjamin Netanyahu prononce un discours lors de l'ouverture de la session d'hiver du Parlement israélien, la Knesset. Photo: keystone-sda.ch

«Je pense que le président (Donald Trump) s'est assuré que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment», a déclaré Marco Rubio aux journalistes alors qu'il partait pour Israël, où il est attendu jeudi, affirmant que cela «menacerait» le cessez-le-feu et serait «contre-productif».

La Knesset, le Parlement israélien, s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël.

Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est opposé à toute annexion de la Cisjordanie par Israël, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne. Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser leur examen en première lecture.

Source: AFP