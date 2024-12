Une explosion s'est produite dans une raffinerie près de Florence. Photo: @TgrRaiToscana

ATS Agence télégraphique suisse

Sept personnes ont été blessées lundi, dont deux grièvement, dans l'incendie d'un dépôt de carburant du fournisseur d'énergie italien Eni à Calenzano, en Toscane (centre), a indiqué le président de région. L'incendie, provoqué par une «explosion», a été maîtrisé, a précisé Eugenio Giani sur Telegram. Selon un communiqué d'Eni, le feu s'est limité à une zone de chargement, sans jamais menacer l'ensemble du parc de stockage. Selon Eugenio Giani, deux blessés ont été hospitalisés en «code rouge» – terme désignant les blessures les plus graves – pour des brûlures.

Il a mis en ligne une vidéo montrant des flammes de plusieurs mètres de haut et un énorme panache de fumée noire émergeant du site, non loin des réservoirs de carburant. La Protection civile a demandé aux habitants de la région de fermer leurs portes et leurs fenêtres. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie et ses conséquences environnementales et sanitaires. Des experts ont été dépêchés sur place pour évaluer les risques de pollution, y compris pour les cours d'eau voisins, selon Eugenio Giani.