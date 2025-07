1/2 Jillian Segal, envoyée spéciale du gouvernement australien, a publié une série de recommandations pour lutter contre l'antisémitisme. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les Juifs d'Australie se sentent «vraiment en danger» après une augmentation des menaces, du vandalisme et de la violence depuis le début de la guerre à Gaza a déclaré jeudi l'envoyée spéciale du gouvernement australien contre l'antisémitisme, Jillian Segal. Un an après sa nomination, Jillian Segal a publié une série de recommandations pour lutter contre l'antisémitisme, tout en dénonçant une recrudescence de la violence à l'encontre de la communauté juive en Australie.

Depuis l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, elle rapporte une augmentation «profondément troublante» de l'antisémitisme, citant une augmentation de 300% des incidents en une année. «Nous avons vu des voitures incendiées, des synagogues incendiées, des juifs harcelés et attaqués, et c'est totalement inacceptable», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Incendies et graffitis

Jillian Segal, qui a été nommée par le Premier ministre Anthony Albanese, a évoqué une tentative présumée d'incendie criminel contre une synagogue de Melbourne vendredi. Le même jour, 20 manifestants ont envahi un restaurant appartenant à un Israélien, et des voitures ont été incendiées et couvertes de graffitis antisémites dans un autre quartier de la ville.

«Il ne s'agit pas d'événements isolés et ils s'inscrivent dans un schéma plus large d'intimidation et de violence qui fait que les Australiens juifs ne se sentent pas du tout en sécurité», a ajouté Jillian Segal. «Cela devrait préoccuper tous les Australiens, car la sécurité et la dignité d'une communauté nous concernent tous», a-t-elle dit.