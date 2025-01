1/5 Plusieurs appels à l'aide sont visibles. Photo: Google maps

Johannes Hillig

À première vue, cela ressemble à l'entrepôt d'une entreprise de construction. Des machines et des débris se trouvent sur ce terrain au milieu de Los Angeles aux Etats-Unis.

Mais en zoomant un peu plus depuis Google Maps, on peut apercevoir plusieurs mots sur le sol: «HELP, HELP, HELP, TRAFICO, HELP, TERRORISMO, HELP», peut-on y lire. En français: «A l'AIDE, A L'AIDE, A L'AIDE, TRAFIQUE, A L'AIDE, TERRORISME, A L'AIDE.»

«Qu'est-ce qui se passe à LA?»

Le scientifique et journaliste Simon Goddek a remarqué cette particularité. On ne sait pas exactement comment il y a pensé. D'ailleurs, les circonstances de ces messages sont elles-aussi mystérieuses.

Même Simon Goddek n'en sait rien et c'est pourquoi il interroge sur X: «Que se passe-t-il à LA?» La question enflamme Internet. Rien que le post de Simon Goddek a été visionné près de 40 millions de fois. Pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un fake, ce dernier a également posté les coordonnées exactes de l'emplacement.

«La police devrait absolument enquêter!»

Depuis, des cyberdétectives et des internautes se lancent à la recherche d'indices pour résoudre l'énigme. Certains supposent que le propriétaire du terrain est tout simplement dérangé par les nombreux bruits avoisinants. Il n'y a pas qu'une route principale qui passe à côté de la zone, mais aussi des voies ferrées. D'autres personnes craignent que des trafiquants d'êtres humains y cachent leurs victimes.

«Sur Streetview, on peut voir que la zone est clôturée par un mur et du fil barbelé. La police devrait absolument enquêter là-dessus!», écrit quelqu'un sous le post. Quelqu'un d'autre affirme que les anciens tunnels du métro se trouvent en dessous.

La police était au courant

Simon Goddek est également d'avis que les autorités devraient agir: «Des tunnels souterrains et des panneaux HELP partout... c'est soit une farce, soit une scène de crime, mais dans les deux cas, il faudrait une enquête complète.»

Un cyberdétective intervient dans les commentaires pour dire qu'il a appelé la police. «Ils m'ont dit que c'était comme ça depuis plus d'un an». C'est d'ailleurs tout ce que les agents lui ont dit. Ils étaient au courant, et cela rend l'affaire encore plus mystérieuse et passionnante pour les fouineurs du net. Jusqu'à présent, aucune autorité ne s'est exprimée à ce sujet et la toile continue de s'enflammer.

Pour ceux qui souhaitent se faire une idée par eux-mêmes: il suffit de cliquer ici pour accéder directement au site avec les inscriptions sur le sol.