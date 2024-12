Des dizaines de cadavres torturés retrouvés dans un hôpital syrien

Les corps étaient empilés, montrant des "signes de tortures effroyables", selon un combattant des factions rebelles du sud du pays (cliché symbolique/Keystone archives). Photo: Ghaith Alsayed

ATS Agence télégraphique suisse

Une quarantaine de corps portant des traces de torture ont été retrouvés dans la morgue d'un hôpital près de Damas, entassés dans des sacs mortuaires, ont affirmé lundi des rebelles syriens. Des yeux et des dents avaient été arrachés.

«J'ai ouvert la porte de la morgue de mes propres mains. C'était un spectacle horrible: une quarantaine de corps étaient empilés, montrant des signes de tortures effroyables», a décrit auprès de l'AFP Mohammed al-Hajj, un combattant des factions rebelles du sud du pays, joint par téléphone depuis Damas.

Des images abominables

L'AFP a pu voir des dizaines de photographies et de séquences vidéo que Mohammed al-Hajj dit avoir prises lui-même et qui montrent des cadavres présentant des signes évidents de torture: yeux et dents arrachés, éclaboussures de sang et ecchymoses.

Les images prises à l'hôpital de Harasta ont également montré un morceau de tissu contenant des os, tandis que la cage thoracique d'un corps en décomposition apparaissait à travers la peau.