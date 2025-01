Ce crocodile imite-t-il une noyade comme technique de chasse?

Les habitants de Bornéo croient dur comme fer que les crocodiles simulent une noyade pour attirer les sauveteurs et les dévorer ensuite. Un expert en reptiles réfute cette théorie.

1/6 A première vue, le crocodile fait penser à un homme qui se noie. Photo: Lukman Arisma

Valentin Köpfli

Les attaques de crocodiles ne sont pas rares à Bornéo. Les guets-apens de ces reptiles coûtent la vie à une centaine de personnes chaque année dans toute l'Indonésie. Les autochtones mettent en garde sur les réseaux sociaux contre une «pseudo» nouvelle technique de chasse.

Ces reptiles, qui peuvent mesurer jusqu'à quatre mètres de long, auraient appris à imiter les mouvements des personnes qui se noient afin d'attirer les sauveteurs et de les dévorer ensuite. Une vidéo sur Instagram immortalise ce moment, comme le rapporte «Ladbible».

Une chasse à l'homme ciblée?

Non loin de la rive, la tête du reptile plongée sous l'eau et les griffes pointées vers le ciel, l'animal fait effectivement penser, à première vue, à un homme en train de se noyer. Les autochtones n'ont toutefois qu'un sourire pour ce spectacle animal.

Les alligators et les crocodiles ont certes développé des techniques de chasse sophistiquées au cours des millénaires, mais l'expert en reptiles Brandon Sideleau a une autre théorie plus plausible pour expliquer cette attitude anormale, comme il l'explique à «Ladbible». «Je pense qu'il a probablement une proie dans la gueule. J'ai déjà vu ce genre de comportement dans certaines rivières, où les crocodiles d'eau salée se tournent sous l'eau et lèvent les pattes en l'air lorsqu'ils ont de la nourriture dans la gueule.»

Les crocodiles sont bien plus intelligents qu'on ne le pense, poursuit l'expert. Néanmoins, il est fort probable qu'ils n'imitent pas les humains qui se noient pour attirer des proies.