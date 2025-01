L'administration Trump se retrouve bloquée sur plusieurs politiques

1/5 Les décrets de Trump n'ont pas été bien accueillis partout. Photo: imago/UPI Photo

Janine Enderli

A peine réinstallé à la Maison-Blanche, Donald Trump tente de bouleverser les règles. Qu'il s'agisse de renommer des bassins d'eau, de procéder à des expulsions à grande échelle ou de prendre le contrôle de certains territoires: l'homme le plus puissant du monde veut changer de cap aux Etats-Unis et jeter à la poubelle des principes fondamentaux. Alors que Trump peut tout à fait provoquer de rapides changements dans certains domaines politiques, dans d'autres cas, des obstacles se dressent sur sa route. Blick détaille là où Trump a rencontré des résistances.

1 Fin du droit du sol

Ce fut un coup de tonnerre: dès le premier jour de son retour à la Maison-Blanche, Trump a annoncé vouloir supprimer la citoyenneté américaine à la naissance. Jusqu'à présent, toute personne qui naissait sur le sol américain obtenait automatiquement la citoyenneté américaine. La suppression de ce principe impliquerait un énorme changement des principes américains.

Le décret a été rapidement bloqué. Un juge de Seattle a déclaré le décret «clairement anticonstitutionnel» et l'a provisoirement suspendu. Jusqu'à présent, 22 Etats ont déjà porté plainte, annonçant une bataille judiciaire de longue haleine.

2 Interdiction des personnes transgenres dans l’armée

Deux organisations LGBTQ ont déposé plainte mardi contre Trump. Elles contestent le décret présidentiel interdisant aux personnes transgenres de servir dans l'armée. La plainte a été déposée au nom de six soldats transgenres en activité et de deux personnes transgenres.

«Cette interdiction trahit les valeurs américaines fondamentales telles que l'égalité des chances et le jugement des personnes en fonction de leurs mérites», a déclaré Jennifer Levi, directrice principale des droits des transgenres et des queers au sein de l'organisation concernée. Elle prive des individus qualifiés de la possibilité de servir leur pays, affirme-t-elle. «Ce n'est pas seulement anti-américain, cela affaiblit notre pays», a déclaré Levi.

Le décret de Trump, intitulé «Priorité à l'excellence militaire et à la préparation opérationnelle», remet en vigueur une politique datant du premier mandat de Trump et abroge un décret de 2021 de l'ancien président Joe Biden qui permettait aux personnes trans de servir.

3 Gel des dépenses

Donald Trump a ordonné un gel des dépenses fédérales, suspendant des milliards de dollars de subventions et de crédits d’Etat, y compris l’aide internationale et les financements destinés aux programmes éducatifs et aux ONG. Cette mesure vise à réévaluer les dépenses pour aligner le budget sur ses priorités politiques.

Les démocrates contestent la légalité de cette décision, rappelant que ces fonds avaient été approuvés par le Congrès. Plusieurs organisations ont déjà déposé plainte. Une juge fédérale de Washington a temporairement bloqué l’application du décret, craignant des «dommages irréversibles».