Ali Abunimah, journaliste américain pro-palestinien a été arrêté samedi après-midi à Zurich, suscitant de vives réactions. Photo: X / Electronic Intifada

Solène Monney Journaliste Blick

Ali Abunimah, journaliste américain pro-palestinien a été arrêté par la police zurichoise en pleine rue samedi 25 janvier dans l'après-midi. La situation n'a pas manqué de faire réagir des experts des droits de l'homme de l'ONU ainsi que des activistes qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression dans le pays.

Le journaliste américain, aussi directeur du média en ligne Electronic Intifada se présentant comme «l'arme de destruction massive palestinienne», devait donner une conférence à Zurich le jour de son arrestation, indique l'organisation dans un communiqué.

Les experts tirent la sonnette d'alarme

La police a confirmé à Reuters l'arrestation d'un Américain de 53 ans en raison d'une interdiction d'entrée sur le territoire. Elle précise que d'autres mesures pourraient être prises en vertu de la loi sur l'immigration. De son côté, Electronic Intifada indique que le journaliste avait été autorisé à rentrer sur le territoire après avoir été interrogé pendant une heure par la police à l'aéroport de Zurich vendredi.

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a qualifié cette arrestation de «nouvelle choquante» sur la plateforme X. Elle a ensuite exhorté la Suisse à enquêter sur cette affaire et à libérer rapidement Ali Abunimah.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, a également dénoncé l'action de la police zurichoise. «Le climat entourant la liberté d'expression en Europe devient de plus en plus toxique, et nous devrions tous nous en inquiéter», a-t-elle commenté sur X.

L'ambassade américaine laconique

Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Berne a confirmé à Reuters avoir été informé de l'arrestation d'un citoyen américain. Sans fournir davantage de détails, il a précisé que l'ambassade assurait une assistance consulaire appropriée.

L'association de défense des droits de l'homme Swiss Action for Human Rights a lancé dimanche une pétition en ligne réclamant la libération d'Ali Abunimah. A l'heure où ses lignes sont écrites, plus de 10'000 signatures ont déjà été récoltées.