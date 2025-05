Zelensky exige de faire pression sur Poutine

Deux personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une «attaque russe d'envergure» sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités, le président Volodymyr Zelensky réclamant de l'Occident de renforcer la «pression» sur Moscou.

Photo: keystone-sda.ch

«Depuis plus de 50 jours, la Russie ignore la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur l'Ukraine» et ne répond qu'avec «de nouveau bombardements et assauts» contre l'Ukraine, a dénoncé Zelensky sur les réseaux sociaux.

«Une pression supplémentaire sur la Russie est essentielle pour la contraindre (...) à négocier», a-t-il ajouté. «Plus les sanctions seront efficaces, plus la Russie aura de raisons de mettre fin à la guerre» contre l'Ukraine lancée il y a trois ans, a estimé le chef de l'Etat en appelant également à renforcer la défense aérienne de son pays contre les attaques de Moscou.

