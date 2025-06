Les Européens demandent à l'Iran de négocier avec Trump

La réunion entre Européens et l'Iran à Genève a démarré

La rencontre entre trois ministres européens des Affaires étrangères et leur homologue iranien Abbas Araghchi a démarré à Genève. "Une offre complète de négociation" va être proposée à Téhéran, selon le président français Emmanuel Macron.

La réunion entre Européens et l'Iran à Genève a démarré Photo: KEYSTONE

Ce format entre la France de Jean-Noël Barrot, l'Allemagne de Johann Wadephul et les Britanniques de David Lammy est fréquent depuis plusieurs années à New York et Genève. Les dernières rencontres, à un niveau souvent inférieur, avaient eu lieu en novembre puis en janvier.

Mais cette réunion, alors que la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas est aussi à Genève, a été précipitée par la guerre entre Israël et l'Iran. Derrière le soutien américain à l'Etat hébreu, les Européens veulent des preuves du caractère civil du dispositif nucléaire iranien.

Source: ATS