La représentation des personnages noirs du dernier album de Spirou et Fantasio, fait un tollé. Face aux accusations de racisme et de sexisme sur les réseaux sociaux les Editions Dupuis ont retiré ce jeudi de la vente le titre paru en 2023. Le milieu de la BD réagit.

Le dessin caricatural des personnages noirs, membres d'un équipage qui accompagne Spirou dans son aventure, est perçu comme raciste par bon nombre d'observateurs. Photo: Capture d'écran/Twitter/Editions Dupuis 1/2

Léo Michoud Journaliste Blick

Les dernières aventures du groom Spirou et de son pote Fantasio font polémique. Jusqu'à mener au retrait de la BD.

Dany (81 ans) et Yann Le Pennetier (70 ans), respectivement dessinateur et scénariste de l’album «La Gorgone bleue» — publié en septembre 2023 — sont vivement critiqués pour leur représentation des personnages noirs. Les accusations de racisme pleuvent sur les réseaux sociaux en cette fin du mois d’octobre, depuis la publication d’une vidéo TikTok dénonciatrice, vue plus de 770'000 fois.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les attributs physiques caricaturaux des protagonistes afro-américains, membres d'un équipage dans le récit, est au cœur des critiques. Des accusations de sexisme, régulières dans le monde de la BD, ont aussi émaillé l'album.

Les Editions Dupuis réagissent après le tollé

Face au tollé, les Editions Dupuis, qui détiennent les droits de la bande dessinée, annoncent ce jeudi 31 octobre avoir «mis en œuvre le retrait de l’ouvrage de l’ensemble des points de vente». La société assure par ailleurs prendre «la pleine responsabilité de cette erreur d’appréciation» et présente ses «plus sincères excuses» aux personnes que cette publication aurait pu outrer.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Certains accusent désormais Dupuis de céder aux revendications antiracistes. Mais des voix s’élèvent même au sein du milieu de la bande dessinée franco-belge. Le dessinateur Boidin s’est par exemple fendu de plusieurs publications pour présenter d’autres exemples de traitement discriminatoire dans des BDs du même auteur, dont une publication vue plus de deux millions de fois.

La nécessaire autocritique du milieu

Il appelle sa sphère professionnelle à faire preuve d’autocritique et les éditeurs à surveiller de tels projets. «On espère maintenant que des choses seront mises en place pour que la validation et la publication de ce genre de BDs n’arrive plus», s’insurge l’illustrateur français sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A l’origine de cet album récent, le dessinateur Dany et le scénariste Yann sont deux historiques du «Journal de Spirou». Le premier est à l’origine des aventures d’Olivier Rameau. LKe second a travaillé sur des classiques comme le Marsupilami, Lucky Luke, et donc Spirou. Ils ont livré l’année dernière leur version du héros créé par Rob-Vel en 1938 et passé entre les mains de Jijé, Franquin ou Tome & Janry.