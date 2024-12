Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Coca-Cola, l'une des entreprises les plus polluantes au monde, ne luttera pas avec autant de ferveur qu'escompté contre les plastiques à usage unique.

Ainsi que le rapporte un communiqué de presse paru début décembre, l'entreprise donnera la priorité aux matériaux recyclés, dont l'utilisation devra atteindre 30 à 35% au niveau mondial, d'ici à 2035. Pour y parvenir, il s'agira d'«aider à collecter entre 70 et 75% des bouteilles et cannettes mises annuellement sur le marché».

Face à ce discours, certains médias, dont «The Guardian», n'ont pas manqué de souligner l'abandon subtil d'une grande promesse formulée en 2021: Coca-Cola devait abandonner 25% des plastiques à usage unique d'ici à 2030, remplaçant un quart des bouteilles et cannettes actuelles par du verre ou du plastique réutilisables, ainsi que des distributeurs au packaging durable. Les précédents objectifs mentionnaient également l'utilisation de 50% de matériaux recyclés d'ici à 2030.

«Ils ont laissé de côté une vraie solution»

L'incohérence a aussi été relevée par «The Washington Post», qui rappelle en outre que Coca-Cola est responsable de 11% de la pollution plastique mondiale. Auprès du média américain, Matt Littlejohn, vice-président de l'organisation Oceana, s'offusque: «Ils avaient une vraie solution et ils l'ont mise de côté. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement et les océans.»

«The Guardian» relève en outre que la promesse de 2021 a été supprimée du site de Coca-Cola fin novembre, pile au moment des laborieuses négociations tenues à Busan par l'Assemblée des Nations Unies pour adopter un traité mondial contre la pollution plastique. Celles-ci s'étaient achevées sur un échec, sans aboutir au moindre accord, et devraient être prolongées durant une nouvelle session. Le timing est pour le moins flagrant.

«Une leçon en greenwashing»

Selon les porte-paroles de Coca-Cola, contactés par «The Washington Post», l'entreprise n'a pas pu réduire son utilisation de plastiques vierges entre 2020 et 2023, en raison d'une croissance économique. D'après un rapport de durabilité publié en 2023, elle a tout de même vendu 14% de ses produits sous forme de plastique recyclé, ce qui représente un progrès par rapport à l'année 2022.

Or, les défenseurs du climat restent outrés, insatisfaits de ce rétropédalage: «La décision de Coca est une leçon en greenwashing, commente Von Hernandez, coordinateur global de la campagne Break Free from Plastic, auprès du 'Guardian'. Ils ont abandonné leurs objectifs précédents pour choisir d'inonder la planète d'encore plus de plastiques qu'ils ne peuvent même pas récupérer et recycler de manière efficace. S'ils ne parviennent pas à tenir leurs objectifs les plus minimaux, comment peuvent-ils se dire investis dans la crise mondiale du plastique?»