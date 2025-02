Dix ouvriers ont été tués dans une attaque à l'explosif au Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan. L'incident s'est produit lorsque les travailleurs quittaient une mine de charbon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion.

AFP Agence France-Presse

Dix ouvriers ont été tués dans leur véhicule par un engin explosif au Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé vendredi un responsable local à l'AFP, fournissant un nouveau bilan. «Neuf ouvriers qui quittaient une mine de charbon pour se rendre dans un marché ont été tués et sept autres blessés» lorsque leur véhicule a été la cible d'un «engin explosif» dans la ville d'Harnai, a indiqué dans un premier temps à l'AFP Saleem Tareen, commissaire adjoint du district.

«L'un des sept ouvriers blessés a succombé à ses blessures, portant le bilan à dix morts», a ensuite précisé à l'AFP Shahzad Zahri, un haut responsable du gouvernement local. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, qui n'a pas été revendiquée à ce stade. «C'était le jour de congé des travailleurs, ils avaient quitté le site minier pour se rendre au marché et faire des achats», a expliqué auprès de l'AFP Ghani Baloch, responsable des mines de la province.

Les attaques augmentent

Dans cette région pauvre qui borde l'Afghanistan et l'Iran, les forces de sécurité pakistanaises combattent depuis des décennies le séparatisme. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a condamné une «attaque sur des civils innocents», réaffirmant sa volonté «d'éradiquer la menace terroriste dans le pays». Ces derniers mois, le Pakistan y a connu une augmentation dramatique du nombre d'attaques.

En novembre, des séparatistes avaient revendiqué un attentat à la bombe à la gare principale de Quetta, la capitale du Baloutchistan, qui avait fait 26 morts, dont 14 soldats. En août, l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), avait revendiqué des attaques coordonnées ayant tué au moins 39 personnes, l'un des bilans les plus élevés dans la région.

Le pays connaît aussi une recrudescence d'attaques des talibans pakistanais (TTP), formés au combat en Afghanistan et qui se réclament de la même idéologie que les talibans de retour au pouvoir à Kaboul depuis 2021. Islamabad accuse le gouvernement taliban – qui nie – de laisser des combattants préparer des attaques au Pakistan depuis le sol afghan.

Le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad estime que l'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan. Au total, plus de 1600 personnes y ont été tuées dans des attaques, dont 685 membres des forces de sécurité. Selon un décompte de l'AFP, depuis le 1er janvier au moins 38 personnes, en grande majorité des membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences visant des représentants de l'Etat.