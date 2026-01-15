La mission au Groenland décidée face aux «menaces russes et chinoises», dit l'Allemagne

La mission de reconnaissance de pays européens de l'Otan au Groenland a été ordonnée en raison des «menaces russes et chinoises» dans l'Arctique, a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un communiqué qui n'évoque pas les ambitions territoriales américaines.

«L'Allemagne, en collaboration avec d'autres partenaires de l'OTAN, va envoyer une équipe de reconnaissance au Groenland. L'objectif est d'évaluer les moyens d'assurer la sécurité face aux menaces russes et chinoises dans l'Arctique», a indiqué le ministère.

Le ministre allemand de la Défense a dans le communiqué souligné que les pays européens et membres de l'OTAN voulaient participer à la sécurisation de l'Arctique, en se coordonnant étroitement avec les Etats-Unis.

«La Russie et la Chine utilisent de plus en plus l'Arctique à des fins militaires, remettant ainsi en question la liberté des voies de transport, de communication et de commerce», a estimé Boris Pistorius, insistant que la mission militaire de reconnaissance devait se faire en s'accordant «en particulier avec nos partenaires américains».

Source: AFP