3,6 mille milliards de dollars. C'est le montant de la baisse de la valeur boursière des dix entreprises américaines les plus précieuses depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. De quoi provoquer la panique chez les actionnaires.

1/4 L'impact des droits de douane de Trump sur les entreprises les plus précieuses des Etats-Unis est considérable. Photo: keystone-sda.ch

Robin Wegmüller

Le 5 novembre 2024, personne ne savait encore avec quel Trump le monde allait devoir composer. Cinq mois plus tard, le personnage est un petit peu mieux cerné: avec sa politique douanière, le président américain ébranle les bourses mondiales... et les envoie valser.

Rien que la semaine dernière, l'indice directeur suisse SMI a réagi à trois reprises de manière extrême. Depuis l'annonce du paquet douanier massif contre les 185 pays, il a chuté de 10,7%. De nombreuses entreprises suisses ont perdu de la valeur en bourse.

3,6 billions de dollars perdus

Les entreprises les plus valorisées au monde entier sont encore plus touchées. Depuis le «Liberation Day», les valeurs boursières des entreprises américaines ont diminué de milliers de milliards de dollars.

Les capitalisations boursières des dix entreprises américaines les plus importantes ont perdu à elles seules plus de mille milliards de dollars depuis le 2 avril. Les géants américains Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, Tesla, Broadcom et Walmart ont même perdu 3,6 billions de dollars depuis l'entrée en fonction de Trump.

Le classement des entreprises les plus importantes du monde a également changé à plusieurs reprises. Le fabricant de puces Nvidia est retombé à la troisième place, tandis qu'Apple et Microsoft se livrent un duel très serré. Les deux entreprises tech Broadcom et la société taïwanaise TSMC ont finalement glissé dans le top 10.

Les dix entreprises les plus précieuses au 12 avril 2025

Rang Société Capitalisation boursière en dollars 1 Apple 2976 milliards 2 Microsoft 2887 milliards 3 Nvidia 2706 milliards 4 Amazon 1961 milliards 5 Alphabet 1925 milliards 6 Saudi Aramco 1675 milliards 7 Meta 1377 milliards 8 Berkshire Hathaway 1130 milliards 9 Broadcom 855 milliards 10 TSMC 814 milliards

Le grand perdant est une fois encore Tesla. Depuis le début de l'année, l'action du constructeur de voitures électriques a perdu plus de 33%. Sa valeur boursière s'est donc effondrée de près de 560 milliards.

L'entreprise du précieux conseiller de Trump, Elon Musk, n'occupe plus que la 12e place. Avec la pause douanière provisoire de Trump, un peu de calme pourrait toutefois revenir, du moins en Suisse. Reste à savoir pour combien de temps.